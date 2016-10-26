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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 15:41 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在一目均衡基准线下方有卖压

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    * 113.07下方的空头陷阱是最新回升走势的引力
    * 113.07为9月112.08升至10月116.29的76.4%回档位
    * 一目均衡转换线及基准线呈现空头排列，强化空头格局
    * 打算在基准线切入位114.19下方114.15做空
    * 技术图表：tmsnrt.rs/2eKqHX4
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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