金属期市：沪铝触及逾两年高点，受煤炭价格飙涨影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0722 GMT，上海期交所期铝 涨4.1%至每吨13,620元人民币(2,012美元)，早前曾涨至13,995元，为2014年9月以来的最高水平。
其它金属回吐了上个交易日的部分涨幅。伦铜 跌0.2%至每吨4,727美元；上个交易日涨2.1%，当日还曾触及10月13日以来的最高水平4,727美元。
分析师及交易员称，预计中国在接下来数月将加大铜进口，因人民币贬值提供套利机会且需求增加，部分受中国楼市繁荣提振。
LME期锌 跌0.6%至2,354美元，回吐上个交易日的涨幅。
上海期交所期铜 持平于每吨37,760元人民币。
两位消息人士表示，中国发改委在周二的会议上敦促煤炭企业加快增产速度，以抑制价格急剧上涨。这个最新迹象表明，中国政府担心冬季到来时煤炭供应减少。
日本政府九个月来首次上调对工业产出的评估，对企业信心看法的谨慎程度减弱，不过总体看法突显出经济复苏仍然脆弱。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/侯雪苹；审校 王洋/于春红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。