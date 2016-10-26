金属期市：沪铝触及逾两年高点，受煤炭价格飙涨影响

0722 GMT，上海期交所期铝 涨4.1%至每吨13,620元人民币(2,012美元)，早前曾涨至13,995元，为2014年9月以来的最高水平。

其它金属回吐了上个交易日的部分涨幅。伦铜 跌0.2%至每吨4,727美元；上个交易日涨2.1%，当日还曾触及10月13日以来的最高水平4,727美元。

分析师及交易员称，预计中国在接下来数月将加大铜进口，因人民币贬值提供套利机会且需求增加，部分受中国楼市繁荣提振。

LME期锌 跌0.6%至2,354美元，回吐上个交易日的涨幅。

上海期交所期铜 持平于每吨37,760元人民币。

两位消息人士表示，中国发改委在周二的会议上敦促煤炭企业加快增产速度，以抑制价格急剧上涨。这个最新迹象表明，中国政府担心冬季到来时煤炭供应减少。

日本政府九个月来首次上调对工业产出的评估，对企业信心看法的谨慎程度减弱，不过总体看法突显出经济复苏仍然脆弱。 (完)

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