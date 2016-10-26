欧元债市：葡萄牙公债收益率从六周低点回升，稍晚将标售五年债

在上述关键的评级考核结束后，今年接下来将进行的公债发售料将顺利进行。

包括周三将发行的债券在内，葡萄牙今年剩余时间料将发售约20亿欧元债券。

但分析师警告称，葡萄牙债市很容易受到风险偏好变化的影响，同时经济和银行业疲软也是不利因素。

“DBRS决定不对葡萄牙的评级进行调整，市场对此反映非常正面，我们今日应该会看到一些较好的结果，”DZ Bank的策略师Christian Lenk说。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 早盘涨2.5个基点至3.23%，脱离周一曾触及的3.05%附近六周低点，因投资者对DBRS的评级考核做出反应。

其他欧元区公债收益率日内为持平至小幅上涨，德国五年期公债收益率 在该国进行公债标售前上涨。(完)

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