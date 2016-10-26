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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 16:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0906  1.0886  +0.18  +0.42  1.0860
    美元/日圆            104.20  104.22  -0.02 -13.38  120.30
    欧元/日圆         113.63  113.44  +0.17 -12.91  130.47
    美元/瑞郎            0.9920  0.9939  -0.19  -0.98  1.0018
    英镑/美元            1.2191  1.2186  +0.04 -17.28  1.4738
    美元/加元            1.3341  1.3349  -0.06  -3.60  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7790  6.7732  +0.09  +3.21  6.5680
    澳元/美元            0.7700  0.7645  +0.72  +5.84  0.7275
    新西兰元/美元        0.7180  0.7162  +0.25  +5.20  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0824  1.0824  +0.00  -0.57  1.0886
    欧元/英镑         0.8945  0.8934  +0.12 +21.42  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7291  9.7193  +0.10  +6.09  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2613  8.2814  -0.24  -6.54  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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