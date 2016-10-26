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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月26日

路透10月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本
地时间16:12时，1港元=0.8726人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为21.43%，高于上交易日收盘的20.56%。
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元   A/H股比价
                                                         )        
 工商银行                                     4.42          4.72         1.07
 建设银行                                     5.25          5.72         1.05
 中国银行                                     3.41          3.52         1.11
 农业银行                                     3.16          3.27         1.11
 招商银行                                    17.97         19.16         1.07
 中信银行                                     6.09          5.12         1.36
 交通银行                                     5.63          5.96         1.08
 民生银行                                     9.28          8.99         1.18
 中国人寿                                    21.65         20.00         1.24
 中国平安                                    34.42         40.65         0.97
 中国太保                                    29.20         28.70         1.17
 中信证券                                    16.81         17.30         1.11
 新华人寿                                    42.34         34.30         1.41
 海通证券                                    16.04         13.96         1.32
 华能国际                                     7.16          4.82         1.70
 大唐发电                                     3.98          2.14         2.13
 华电国际                                     5.07          3.39         1.71
 中煤能源                                     6.75          4.68         1.65
 中国神华                                    16.98         16.48         1.18
 中国石油                                     7.38          5.52         1.53
 兖州煤业                                    13.10          6.18         2.43
 中国石化                                     4.99          5.76         0.99
 上海石化                                     5.98          3.99         1.72
 中海油服                                    12.29          7.71         1.83
 仪征化纤                                     3.98          1.70         2.68
 中国铝业                                     4.06          2.95         1.58
 江西铜业                                    14.65          9.37         1.79
 洛阳钼业                                     3.86          1.70         2.60
 紫金矿业                                     3.28          2.50         1.50
 马钢股份                                     2.88          1.82         1.81
 鞍钢股份                                     4.64          4.00         1.33
 重庆钢铁                                     2.52          2.48         1.16
 海螺水泥                                    17.00         22.05         0.88
 洛阳玻璃                                    25.61          5.86         5.01
 京城机电                                    10.22          3.66         3.20
 中联重科                                     4.53          2.94         1.77
 金隅股份                                     4.36          2.91         1.72
 中国国航                                     7.44          5.16         1.65
 东方航空                                     6.45          3.60         2.05
 南方航空                                     7.16          4.37         1.88
 中国远洋                                     5.34          2.76         2.22
 中海集运                                     4.20          1.67         2.88
 中集集团                                    14.18          9.37         1.73
 中海发展                                     7.03          4.49         1.79
 宁沪高速                                     9.07         10.68         0.97
 深高速                                       8.84          7.95         1.27
 成渝高速                                     4.83          3.10         1.79
 皖通高速                                    12.77          6.30         2.32
 广深铁路                                     4.44          4.25         1.20
 中国南车                                     9.47          7.14         1.52
 中国交建                                    13.96          8.89         1.80
 中国铁建                                    10.50          9.77         1.23
 中国中铁                                     8.65          6.15         1.61
 长城汽车                                    10.60          8.11         1.50
 比亚迪                                      56.53         52.70         1.23
 广汽集团                                    22.44         10.66         2.41
 青岛啤酒                                    31.69         31.45         1.15
 白云山                                      25.25         19.34         1.50
 新华制药                                    13.47          5.81         2.66
 海信科龙                                    11.19          6.71         1.91
 南京熊猫                                    14.98          7.54         2.28
 晨鸣纸业                                     9.57          7.28         1.51
 上海医药                                    20.02         21.15         1.08
 中兴通讯                                    15.34         11.10         1.58
 东方电气                                     9.85          6.21         1.82
 潍柴动力                                     9.87         12.20         0.93
 东北电气                                     7.56          3.09         2.80
 广船国际                                    28.47         11.90         2.74
 昆明机床                                     8.30          2.71         3.51
 一拖股份                                    12.62          4.52         3.20
 北辰实业                                     4.29          2.66         1.85
 创业环保                                     8.89          4.59         2.22
 中国中冶                                     4.36          2.68         1.86
 金风科技                                    15.96         11.66         1.57
 丽珠                                        56.30         44.85         1.44
 万科                                        25.17         20.15         1.43
 郑煤机                                       6.19          3.94         1.80
 大连港                                       2.45          1.40         2.01
 山东墨龙                                    12.33          3.86         3.66
 浙江世宝                                    43.84         11.36         4.42
 复星医药                                    23.50         24.65         1.09
 光大银行                                     3.82          3.59         1.22
 东江环保                                    19.39         12.02         1.85
 上海电气                                     8.42          3.77         2.56
 广发证券                                    17.41         17.04         1.17
 华泰证券                                    19.52         16.20         1.38
 东方证券                                    15.99          7.96         2.30
 光大证券                                    16.79         11.76         1.64
 招商证券                                    17.88         12.00         1.71
              
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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