欧洲已公布经济指标--2016/10/26

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第二季 +0.3 r +0.6 r +1.6 r 英国 第二季 +0.6 r +0.4 f +2.2 r 德国 第二季 +0.4 r-@ +0.7 r-@ +3.1 r-u 法国 第二季 -0.1% f +0.7 r -- 意大利 第二季 持平 f +0.3 f +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 9月 +0.4 +0.1 f +0.4 f 英国 9月 +0.2 +0.3 +1.0 德国 9月 +0.1 f 持平 f +0.7 f 法国(HICP) 9月 -0.2 f +0.3 f +0.5 f 意大利(HICP) 9月 +1.9 f -0.1 f +0.1 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 8月 -0.2 +0.3 r -2.1 英国 9月 +0.2 u +0.1 ur +1.2 u 德国 9月 -0.2 -0.1 -1.4 法国 8月 持平 持平 -2.0 意大利 8月 -0.2 +0.5 r -1.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 8月 10.1 10.1 英国 6-8月 4.9 4.9 德国 9月 6.1 @ 6.1 @ 法国 第二季 9.9 10.2 r 意大利 8月 11.4 11.4 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。