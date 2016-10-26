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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：美元回调致人民币收升脱离六年低点，市场渐生观望情绪

* 人民币早盘与中间价均暂脱离逾六年新低
    * 部分美元多头获利了结助缓解人民币下行压力
    * 美元回调，客盘购汇略降温观望情绪渐生

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月26日 - 人民币兑美元即期 周三收盘价与中间价均反弹，
暂时脱离逾六年新低。交易员称，美元指数冲击99关口后回调，部分美元多头借机了结，短
期人民币下行压力有所缓解，而少了大行维稳需求，成交量有所下降。

    他们并指出，日内市场走势与美指表现较为贴合，助汇价反弹，但由于美联储12月加息
预期仍较高，因此也无法指望美指大幅调整；而市场仍期待逢低购汇机会，预计人民币汇价
反弹空间亦较为有限。不过日内客盘购汇略有降温，市场渐生观望情绪。

   “借着美元回调，不少获利盘要了结了吧，但现在这情形估计人民币反弹空间也不会太
高，大家还是有买美元的想法。”一外资行交易员称。
    
    亦有股份行交易员表示，由于美元短期回调，客盘购汇需求有所下降，“大家都在观望
。”

    全球汇市方面， 澳元周三表现好于其他主要货币，未受全球市场普遍存在避险情绪影
响，因好于预期的通胀数据降低了澳洲近期降息的可能性。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7686       6.7778       0.14%
                 XS>                             
    中间价              6.7705       6.7744       0.06%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  237.63亿美  283.04亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      77       日低6.7742    日高6.76
                                                    65
    今年以来升贬幅度                               -4.06%
  2005年汇改以来升贬                               22.28%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         590                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7798       6.7752              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.9418        6.929              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7682；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3819、6.4951和8.237。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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