路透基点：九仓电讯杠杆收购融资案进入有限联贷阶段--TRLPC

路透香港10月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，五家银行牵头承贷48.51亿港元(6.26亿美元)优先贷款，支持以95亿港元杠杆收购九龙仓集团 旗下电讯业务，在吸引到几家银行后，已进入有限联贷阶段。

渣打银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山银行及台北富邦银行为起初的牵头行兼簿记行。渣打银行承贷金额略高于台湾的银行业者，为协调行。

中国民生银行及台新国际商业银行已承诺以包销及持有方式作为牵头行兼簿记行。消息人士称，中国民生银行已作出相当高的承诺。

消息人士称，中国一家金融机构将提供最高达1.05亿美元的夹层融资。

MBK Partners和TPG Asia是财团内的对等合作伙伴，该财团已于10月4日签署买卖协议，将收购九仓电讯全部股权。

Green Energy Cayman Corp是一家特殊目的公司，其为借款方亦是收购实体。

这笔优先贷款是由44.46亿港元五年期定期贷款，及4.05亿港元循环贷款所组成。定期贷款将在收购结束时拨款，为收购对价及相关费用提供部分资金，并为九仓电讯的现有债务提供再融资。循环贷款部分暂不提取，将用以满足九仓电讯的运营资本需求。

杠杆收购料将于11月初至中旬完成，上述牵头行兼簿记行将在10月底签署协议，并于11月初提供先行融资。

优先贷款支付的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点，平均期限为四年半。

受邀参贷银行中，承贷3亿港元或以上，可获牵头行兼簿记行头衔，及157.5个基点前端费，最高综合收益为360个基点；承贷1亿-2.9亿港元获主办行头衔与112.5个基点费用，综合收益为350个基点。

回复截止日期为11月30日。

优先贷款定期部分的杠杆比率为，基于截至6月30日的最近12个月，九仓电讯未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的5.5倍左右(不含循环贷款)。循环贷款的杠杆比率为0.5倍，夹层融资杠杆比率为1倍。

夹层融资将置于一家控股公司中。优先贷款及夹层融资贷款之间没有关联债权人协议。(完)