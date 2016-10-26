台湾金融：金管会新主委就职提出金融支援新南向商机等五大策略--业务报告

路透台北10月26日 - 台湾金管会周三提交立法院财委会业务报告提出五大重点发展策略，包括促进产业发展并支持创新创业、导引资金投入公共建设、推动金融科技、金融支援产业扩展新南向商机及鼓励对绿能产业提供融资/投资等。

新任金管会主委李瑞仓周四一早就职后即将赴立法院财委会备询，今日提供财委会备询的报告中并指出，上任后将邀请金融业座谈进行双向沟通，了解业界想法，适时检讨法规，为金融业注入活水。

五大发展策略中，金管会除了延续此前的促进产业发展并支持创新创业、推动金融科技发展及鼓励对绿能产业提供融资及投资外，也明确提出将导引资金投入公共建设及金融支援产业拓展新南向商机。

此次金管会报告提到将积极配合新南向政策，将以多重资金管道协助企业取得业务发展所需资金，作法包括输出入银行增加输出融资、保证及保险，并鼓励银行参与输银“系统、整厂及工程产业输出联贷平台”等。

金管会也将导引资金投入公共建设列为施行重点，并提出三大做法，包括放宽金融资产证券化条例相关规定、研议放宽不动产证券化条例之授权规定及鼓励银行对具自偿性之公共建设提供授信。

此外，金管会也将持续协助国银增设海外据点，包括持续强化国际金融监理合作、充实金融业海外资料库、松绑法规及培训国际金融人才等措施，使金融业贴近新南向政策目标国家市场，就近提供台商服务。

至于两岸金融方面，报告亦提及金管会将在既有的基础上，循序渐进推动两岸金融往来，以提升两岸金融服务的品质。

金管会也指出，近一年来国银对大陆曝险金额之成长趋缓且有下降情形，至八月底对大陆暴险占净值倍数为0.51倍(法定上限为净值1倍)，皆在可控制范围。