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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 17:40 BJT

台湾汇市：台币兑美元连二日收升，外资呈净汇入进口商逢低买美元

* 台币连两个交易日收升，外资呈净汇入
    * 外资虽小卖超台股，惟净汇入约1亿美元
    * 出口商多暂持观望，进口商逢低买美元
    * 明日台币主要区间暂看在31.450-31.650

    路透台北10月26日 - 台币兑美元 周三收升。交易员指出，在外资大举汇入及
出口商零星抛汇带动下，台币延续上日升值走势，早盘一度劲升逾1角，至31.510高价；但
午后进口商逢低买入美元，使台币守稳在31.550以上价位。
    
    资深汇银人士表示，今天外资在台股虽出现小幅卖超，惟外资仍呈净汇入，且净汇入约
1亿美元，带动台币连二日收升。
    
    〞今天很明显外资卖得比较凶，早上大部分外资都在卖美金，下午进口商有出来买美金
。〞一大型银行交易员说。
    
    他指出，今天除一家大型外商银行逆势买入美元，其余各大外资保管行都在丢美元，惟
午后汇入款减少，市场偏安静；部分出口商则在31.600附近开始抛出美元，因距离月底仅剩
三个交易日，料近月底出口商将有例行抛汇压力。
    
    他预估，月底前台币将不脱31.500-31.700区间，短线应不太容易升破31.500整数价位
。
    
    一大型外资保管行交易员则称，早盘外资确有看到较大额外资的汇入款，但午后进口商
即进场买美元，〞下午进口商有进来买美元，最近美元比较强，长线来看台币不太容易升破
31.500，但短线因为出口商例行抛售美元，盘中有机会短暂升破31.500关卡价位。〞
            
    台湾股市周三量缩小幅收跌，中止连两日涨势，加权股价指数 收跌0.25%至9,36
2.25点。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超23.07亿台币；上交易日
修正后为买超25.80亿台币。 
    
    多数新兴亚币周三上涨，因美元从近九个月高位回落，但围绕美国联邦储备理事会(美
联储/FED)12月升息的预期升温，新兴亚币难以维持这波动能。 
     
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.450-650。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价较上日
尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.499/31.529，上日收在31.68
3。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.558     31.616  31.510-31.599   31.570     6.23    4.05
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.561     31.615  31.516-31.599   31.561     2.93    2.50
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.020/0.000              -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.140              -0.200/-0.170
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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