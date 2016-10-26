台湾汇市：台币兑美元连二日收升，外资呈净汇入进口商逢低买美元

* 台币连两个交易日收升，外资呈净汇入 * 外资虽小卖超台股，惟净汇入约1亿美元 * 出口商多暂持观望，进口商逢低买美元 * 明日台币主要区间暂看在31.450-31.650 路透台北10月26日 - 台币兑美元 周三收升。交易员指出，在外资大举汇入及 出口商零星抛汇带动下，台币延续上日升值走势，早盘一度劲升逾1角，至31.510高价；但 午后进口商逢低买入美元，使台币守稳在31.550以上价位。 资深汇银人士表示，今天外资在台股虽出现小幅卖超，惟外资仍呈净汇入，且净汇入约 1亿美元，带动台币连二日收升。 〞今天很明显外资卖得比较凶，早上大部分外资都在卖美金，下午进口商有出来买美金 。〞一大型银行交易员说。 他指出，今天除一家大型外商银行逆势买入美元，其余各大外资保管行都在丢美元，惟 午后汇入款减少，市场偏安静；部分出口商则在31.600附近开始抛出美元，因距离月底仅剩 三个交易日，料近月底出口商将有例行抛汇压力。 他预估，月底前台币将不脱31.500-31.700区间，短线应不太容易升破31.500整数价位 。 一大型外资保管行交易员则称，早盘外资确有看到较大额外资的汇入款，但午后进口商 即进场买美元，〞下午进口商有进来买美元，最近美元比较强，长线来看台币不太容易升破 31.500，但短线因为出口商例行抛售美元，盘中有机会短暂升破31.500关卡价位。〞 台湾股市周三量缩小幅收跌，中止连两日涨势，加权股价指数 收跌0.25%至9,36 2.25点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超23.07亿台币；上交易日 修正后为买超25.80亿台币。 多数新兴亚币周三上涨，因美元从近九个月高位回落，但围绕美国联邦储备理事会(美 联储/FED)12月升息的预期升温，新兴亚币难以维持这波动能。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.450-650。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价较上日 尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.499/31.529，上日收在31.68 3。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.558 31.616 31.510-31.599 31.570 6.23 4.05 司 元太外汇经纪公 31.561 31.615 31.516-31.599 31.561 2.93 2.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.180/-0.140 -0.200/-0.170 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)