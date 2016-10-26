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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 17:27 BJT

欧洲汇市：英镑回到1.22美元附近，英国央行降息押注消退

英国央行9月初时表示，如果英国经济放缓情况一如央行预期，央行可能今年会再度降息。但英镑贬值及英国经济数据出乎预料的强劲表现，已促使多数人士排除11月3日降息可能--过去几天接受路透访问的60位分析师中，约四分之三预期年底前利率都将维持于0.25%不变。

在卡尼演说之前，英镑/美元 曾跌至低见1.2082美元，为10月7日闪跌事件以来最低。

卡尼演说之后，英镑反弹，收盘时较日低上涨逾0.01美元。英镑/美元周三仍小升，0840GMT时报1.2205美元，日内上涨0.1%。英镑/欧元持平 报0.89435英镑。

“在(卡尼)评论之后，英镑已经收复一些失地，因许多人认为他的谈话暗示英国央行下周将维持政策不变，”法国农业信贷银行外汇分析师在客户报告中称。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/蔡美珍；审校 艾茂林/李春喜)

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