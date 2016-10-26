欧洲汇市：英镑回到1.22美元附近，英国央行降息押注消退

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
英国央行9月初时表示，如果英国经济放缓情况一如央行预期，央行可能今年会再度降息。但英镑贬值及英国经济数据出乎预料的强劲表现，已促使多数人士排除11月3日降息可能--过去几天接受路透访问的60位分析师中，约四分之三预期年底前利率都将维持于0.25%不变。
在卡尼演说之前，英镑/美元 曾跌至低见1.2082美元，为10月7日闪跌事件以来最低。
卡尼演说之后，英镑反弹，收盘时较日低上涨逾0.01美元。英镑/美元周三仍小升，0840GMT时报1.2205美元，日内上涨0.1%。英镑/欧元持平 报0.89435英镑。
“在(卡尼)评论之后，英镑已经收复一些失地，因许多人认为他的谈话暗示英国央行下周将维持政策不变，”法国农业信贷银行外汇分析师在客户报告中称。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/蔡美珍；审校 艾茂林/李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。