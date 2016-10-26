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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 17:22 BJT

中国环保：2017年开展第二次全国污染源普查，包括有污染源的单位和个体经营户

路透北京10月26日 - 中国国务院发布关于开展第二次全国污染源普查的通知，决定于2017年开展第二次全国污染源普查，普查对象是境内有污染源的单位和个体经营户。

中国政府网周三刊登的通知称，普查范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。

本次普查标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。2016年第四季度至2017年底为普查前期准备阶段，重点做好普查方案编制、普查工作试点以及宣传培训等工作。

2018年为全面普查阶段，各地组织开展普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。2019年为总结发布阶段，重点做好普查工作验收、数据汇总和结果发布等工作。

开展第二次全国污染源普查，掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，有助于准确判断中国当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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