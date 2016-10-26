中国环保：2017年开展第二次全国污染源普查，包括有污染源的单位和个体经营户

路透北京10月26日 - 中国国务院发布关于开展第二次全国污染源普查的通知，决定于2017年开展第二次全国污染源普查，普查对象是境内有污染源的单位和个体经营户。

中国政府网周三刊登的通知称，普查范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。

本次普查标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。2016年第四季度至2017年底为普查前期准备阶段，重点做好普查方案编制、普查工作试点以及宣传培训等工作。

2018年为全面普查阶段，各地组织开展普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。2019年为总结发布阶段，重点做好普查工作验收、数据汇总和结果发布等工作。