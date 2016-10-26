路透基点：歌尔股份的1.5亿美元三年期贷款进入一般联贷阶段--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，歌尔股份推出的1.5亿美元三年期贷款已进入一般联贷阶段。
澳新银行(ANZ)和花旗集团为该笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。
受邀参贷银行中，承贷2,000万美元或以上，可获主办行头衔，及75个基点前端费；承贷1,000-1,900万美元获安排行头衔与60个基点费用。
深圳上市的歌尔股份为担保方，其子公司香港歌尔泰克有限公司为借款方。
银行会议将于10月31日举行，承贷回复截止日期为11月28日。
所筹资金将用于运营资本目的。
歌尔股份生产电子原件，其主要产品包括电声原件，以及蓝牙耳机和扬声器等消费电子产品。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。