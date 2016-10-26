路透基点：歌尔股份的1.5亿美元三年期贷款进入一般联贷阶段--TRLPC

路透10月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，歌尔股份推出的1.5亿美元三年期贷款已进入一般联贷阶段。

澳新银行(ANZ)和花旗集团为该笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。

受邀参贷银行中，承贷2,000万美元或以上，可获主办行头衔，及75个基点前端费；承贷1,000-1,900万美元获安排行头衔与60个基点费用。

深圳上市的歌尔股份为担保方，其子公司香港歌尔泰克有限公司为借款方。

银行会议将于10月31日举行，承贷回复截止日期为11月28日。

所筹资金将用于运营资本目的。

歌尔股份生产电子原件，其主要产品包括电声原件，以及蓝牙耳机和扬声器等消费电子产品。(完)