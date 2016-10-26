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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 17:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收复稍早失地终场收涨，受上海期胶反弹提振

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌105元人民币，收报每吨14,020元(2,071.27美元)，此前曾跌至13,580元低点。

美元兑日圆 今日小幅走低，报104.14，但距周二触及的约三个月高点104.87不是很远。

“若日圆兑美元跌至107，TOCOM期胶可能上探新高点，否则我预计会区间波动一段时间，”Kikukawa称。

TOCOM期胶在上周初曾触及五个月高点184.6日圆。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤146.5美分，与上日持平。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/侯雪苹；审校 张明钧)

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