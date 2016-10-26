版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 17:44 BJT

中国期货：玻璃和动力煤品种交易手续费标准今晚夜盘交易起再调高--郑商所

路透北京10月26日 - 中国郑州商品交易所周三称，自今晚夜盘交易时起，对日内平今仓交易手续费，玻璃品种按6元/手，动力煤品种按12元/手计收；对非当日平今仓交易手续费，玻璃品种按3元/手，动力煤品种按6元/手计收。

郑商所网站刊登了上述通知，但未说明上调手续费标准的原因。

郑商所在本周一将动力煤品种交易手续费标准由4元人民币/手调整为6元/手。

中国期货市场周三玻璃期货主力合约FG701收涨至每吨1,131元，成交量682,016手；动力煤期货主力合约ZC701收跌至每吨630元，成交量1,700,950手。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐