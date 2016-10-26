中国期货：玻璃和动力煤品种交易手续费标准今晚夜盘交易起再调高--郑商所

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月26日 - 中国郑州商品交易所周三称，自今晚夜盘交易时起，对日内平今仓交易手续费，玻璃品种按6元/手，动力煤品种按12元/手计收；对非当日平今仓交易手续费，玻璃品种按3元/手，动力煤品种按6元/手计收。
郑商所网站刊登了上述通知，但未说明上调手续费标准的原因。
郑商所在本周一将动力煤品种交易手续费标准由4元人民币/手调整为6元/手。
中国期货市场周三玻璃期货主力合约FG701收涨至每吨1,131元，成交量682,016手；动力煤期货主力合约ZC701收跌至每吨630元，成交量1,700,950手。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。