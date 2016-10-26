中国债市：降低非金融机构进入银行间债市门槛，下调净资产要求--NAFMII

路透北京10月26日 - 为促进多层次债券市场发展，中国银行间交易商协会（NAFMII）日前发布公告，降低银行间债券市场非金融机构合格投资人准入要求，将净资产不低于3,000万元人民币的要求调整为不低于1,000万元。

协会官网的公告显示，非金融机构合格投资人要想通过交易平台进行债券投资交易，依法完成登记的投资公司或者其他机构持有或管理的金融资产净值应不低于1,000万元，其他组织净资产应不低于1,000万元。

其他规定同2014年的相关通知保持一致，包括持续经营不少于一年，具备相应的债券投资业务制度及岗位，所配备工作人员需获得相应证书，以及最近一年未发生违法和重大违规行为等。

据交易员反映，相比2014年的规定，此次调整旨在降低准入门槛，但预计对市场影响有限。

“影响不大，就是各位大佬可以分分钟成立个自己的公司了，但能带来多少钱不好说。”上海一银行交易员说。（完）

全文请浏览交易商协会网站：here