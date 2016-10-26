中国债市：降低非金融机构进入银行间债市门槛，下调净资产要求--NAFMII

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月26日 - 为促进多层次债券市场发展，中国银行间交易商协会（NAFMII）日前发布公告，降低银行间债券市场非金融机构合格投资人准入要求，将净资产不低于3,000万元人民币的要求调整为不低于1,000万元。
协会官网的公告显示，非金融机构合格投资人要想通过交易平台进行债券投资交易，依法完成登记的投资公司或者其他机构持有或管理的金融资产净值应不低于1,000万元，其他组织净资产应不低于1,000万元。
其他规定同2014年的相关通知保持一致，包括持续经营不少于一年，具备相应的债券投资业务制度及岗位，所配备工作人员需获得相应证书，以及最近一年未发生违法和重大违规行为等。
据交易员反映，相比2014年的规定，此次调整旨在降低准入门槛，但预计对市场影响有限。
“影响不大，就是各位大佬可以分分钟成立个自己的公司了，但能带来多少钱不好说。”上海一银行交易员说。（完）
全文请浏览交易商协会网站：here
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。