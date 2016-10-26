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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 17:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元攻克后1.0950后有机会上看1.10区间中段

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* 欧元/美元突破周五高点1.0930，来到1.0933，之后遭遇卖压

* 对于那些瞄准1.0950大规模停损单的人而言，200小时均线切入位1.0941为下道阻力位

* 在那之后的阻力位为10月20日高点1.1040，21日均线及一目均衡基准线位置1.1064/65

* 不过那些试图保卫下档障碍位的人，将会买进美元以拖慢涨势

* 1.0850-1.0800之间的障碍仍为可靠的支撑，周二低点为1.0851

* 目前美元指数报在98.50，周二高点为99.01，支撑位于10月21日低点98.306

(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)

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