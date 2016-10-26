欧洲金融：欧盟提议分阶段执行巴塞尔委员会的最低资本规定要求--文件

路透看到的一份欧盟法规草案称，欧盟执委会提议分阶段实施，而不是接受巴塞尔银行监管委员会将于2019年实施的“整套改革”(big bang)。

“抵御市场风险的自有资金要求...将分阶段实施，”文件称。

将出台过渡性安排，以便让银行业有喘息之机。