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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 18:24 BJT

欧洲金融：欧盟提议分阶段执行巴塞尔委员会的最低资本规定要求--文件

路透看到的一份欧盟法规草案称，欧盟执委会提议分阶段实施，而不是接受巴塞尔银行监管委员会将于2019年实施的“整套改革”(big bang)。

“抵御市场风险的自有资金要求...将分阶段实施，”文件称。

将出台过渡性安排，以便让银行业有喘息之机。

这是欧盟愿意背离全球标准以减缓银行压力的最新迹象。有些银行已很难让投资者相信他们拥有足够的资本，譬如像意大利西雅那银行和德意志银行。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 孙茉莉)

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