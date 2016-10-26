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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 18:31 BJT

东南亚股市：多数收低，菲律宾股市领跌因总统杜特尔特继续大放厥词

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   366.86    -2.81   -0.76  +10.23   332.82
    新加坡                     2828.57   -25.48   -0.89   -1.88  2882.73
    马来西亚                  1673.92    -3.51   -0.21   -1.10  1692.51
    泰国                      1492.12   -14.35   -0.95  +15.85  1288.02
    印尼                      5399.68     1.86   +0.03  +17.56  4593.01
    菲律宾                     7494.41   -85.81   -1.13   +7.80  6952.08
    越南                        673.61    -2.57   -0.38  +16.33   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/蔡美珍/张明钧; 审校 高琦/艾茂林)

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