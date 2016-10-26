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货币新闻 | 2016年 10月 26日 星期三 18:21 BJT

标题新闻：全球精炼铜市场预计2016年供应短缺8,000吨，2017年供应过剩16.3万吨--ICSG

路透10月26日 -

注：ICSG为国际铜业研究组织(International Copper Study Group)的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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