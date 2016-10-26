中国新债：农发行下周一将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月26日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一（31日）招标增发至多200亿元人民币四期固息债，期限包括三、五、七和10年。
上述四期债分别为该行今年第20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：
2016年第20、21、17和18期增发债
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招标规模上限 3年：40亿；5年：60亿；7年：30亿元；10年：70亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：10月31日下午14:00-15:00
7/10年：10月31日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 11月2日
起息日 3/5年：7/27；7/10年：4/22
发行期 11/1-11/2
上市日 11月4日
基本承销额 无
承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
----------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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