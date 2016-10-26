马来西亚期市：棕榈油期货收涨1.23%追随大连涨势，且产量数据合预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡10月26日 - 马来西亚棕榈油期货周三收盘上涨，追随中国大连商品交易所植物油的涨势，且今日公布的产量数据符合交易员的预期。
马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨1.23%，收报每吨2,794马币。
合约成交量为47,125口，每口25吨。
吉隆坡的一位交易员说，棕榈油追随大商所市场的涨势。
“价格上涨，追随大连市场的强劲走势。且产量并未增加太多，人们已料到这点，”他说。
大商所1月豆油合约 一度上涨0.5%，1月棕榈油合约 最多上涨1%。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 至多上涨0.53%。
第二位交易员说，虽然今日公布的产量数据显示，产量增加，但该数据并未引发交易员的卖盘。
“市场原本预计产量将下降，但虽然数据显示增加，但增幅不大。市场基本认为全年产量料将处于低位，”他说。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王洋)
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