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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 19:27 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨1.23%追随大连涨势，且产量数据合预期

路透吉隆坡10月26日 - 马来西亚棕榈油期货周三收盘上涨，追随中国大连商品交易所植物油的涨势，且今日公布的产量数据符合交易员的预期。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨1.23%，收报每吨2,794马币。

合约成交量为47,125口，每口25吨。

吉隆坡的一位交易员说，棕榈油追随大商所市场的涨势。

“价格上涨，追随大连市场的强劲走势。且产量并未增加太多，人们已料到这点，”他说。

大商所1月豆油合约 一度上涨0.5%，1月棕榈油合约 最多上涨1%。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 至多上涨0.53%。

第二位交易员说，虽然今日公布的产量数据显示，产量增加，但该数据并未引发交易员的卖盘。

“市场原本预计产量将下降，但虽然数据显示增加，但增幅不大。市场基本认为全年产量料将处于低位，”他说。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王洋)

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