国际油市：亚洲柴油价差下跌，但斯里兰卡需求抑制跌势

路透新加坡10月26日 - 亚洲柴油价差周三下跌，受地区供应充裕影响，但贸易消息人士说，来自斯里兰卡的现货需求抑制了跌势。

交易员说，斯里兰卡Ceylon Petroleum对12月船货的需求或许会提振人气，但需求量并不是很大。

中国官方通讯社新华社周三的数据显示，中国9月底成品油库存较上月减少6.59%，创2015年12月以来最低水准。

据路透对历史数据进行测算显示，柴油库存降幅居前，减少12.8%至约634万吨，为至少是2014年1月以来最低。

交易员说，Bahrain Petroleum可能出售4-6万吨含硫10ppm柴油，装运时间为12月6-9日，售价较中东报价每桶升水1.50美元。不过该消息未获证实。

肯尼亚的石油出口商料将进入现货市场求购油品。交易员说，这可能会提振柴油和航煤的价差。

新加坡现货市场有三笔柴油和两笔航煤交易达成。

永顺油品(Winson Oil)从卢克石油(Lukoil)购入15万桶含硫500ppm柴油，装运时间为11月10-14日，购买价较11月1-7日新加坡均价每桶升水10美分。

永顺油品还从托克(Trafigura)购入15万桶含硫500ppm柴油，装运时间为11月21-25日，购买价较11月21-25日新加坡均价每桶升水15美分。

Reliance Industries向维多公司出售25万吨含硫10ppm柴油，装运时间为11月12-16日，售价较11月14-18日新加坡均价每桶升水30美分。

中国航油(新加坡)从托克购入10万桶航煤，装运时间为11月10-14日，购买价较11月10-17日新加坡均价每桶贴水30美分。

Ocean Energy从托克购入10万桶航煤，装运时间为11月10-14日，购买价较11月10-17日新加坡均价每桶贴水30美分。(完)

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