国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差升至九个月高点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月26日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差周三连续第八日上涨，较迪拜原油的贴水收缩至九个月以来最窄。
业内消息人士说，自本月初以来，亚洲燃料油裂解价差受到以下因素的提振，炼厂产出有限、原油价格整体下跌、用燃料油发电的需求持坚。
180-cst燃料油的裂解价差 周三较上日上升0.4美元至每桶2.54美元。
但一些行业参与者认为，燃料油裂解价差近来上升，正在与基本面相背离。
“裂解价差上周跳涨。我真的不认为这是基本面所致，可能是部分对冲和客户延后交易所致，”新加坡的一位交易员说，
业内消息人士说，实货市场上，普氏窗口未有现货交易达成，因在原油市场震荡之际，供应商仍然没有进行标售。
普氏窗口180-cst和380-cst燃料油均各有一个卖方报价，相比之下，两个级别的燃料油分别有4个和13个买方报价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 王洋)
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