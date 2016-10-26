国际油市：强劲需求推动石脑油裂解价差连续第五日上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第五日上涨，来到每吨72.90美元的六个半月高位，受需求强劲支撑。
台塑石化已买入12月上半月到岸麦寮的规格未定石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水3.50-4.00美元。
具体买入的数量尚不清楚，交易员表示可能买入6-9万吨。
不过目前的贴水要大幅窄于台塑在10月12日为大约10万吨11月下半月船货支付的每吨8.50美元的贴水。
马来西亚的Titan也买入12月上半月到岸Pasir Gudang的石脑油，C&F价每吨较日本报价贴水在单位数低段。
台湾中油同时也在通过招标求购12月5-25日到岸高雄的全馏分石脑油。
来自西方和印度的船货不多，且需求坚挺，提振了市场人气，但交易员表示形势可能发生变化，因凝析油价格在走弱。
凝析油可在裂解装置中进行炼化，其大部分产出为石脑油。
亚洲汽油裂解价差重回六个月高位每桶9.82美元，反映出欧洲市场的坚挺。
在日本，上周商业汽油库存下降至931万桶，为至少13年来最低。
新加坡现货市场石脑油和汽油各有一笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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