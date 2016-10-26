美国各类经济指标总览--2016/10/26

美国商务部公布的数据显示，美国9月新屋销售较前月上升3.1%至59.3万户，接近7月触及的九年高位，预估 为60万户。8月新屋销售大幅下调至下降8.6%，前值为下降7.6%；年率下修至57.5万户，前值为60.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 5.0 (8月) 4.9 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (9月) 增加16.7 (8月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (9月) +0.1 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (9月) +0.2 (8月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (9月) +0.3 (8月) 实质所得(%) +0.2 (9月) -0.4 (8月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.3 (9月) 持平 (8月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.2 (9月) +0.1 (8月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第二季终值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季终值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) 0.6 (9月) -0.2 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差407.3 (8月) 逆差395.5 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) ＋0.1 (9月) -0.5 (8月修正值) 产能利用率(%) 75.5 (8月) 75.9 (7月) 初请失业金人数(万人) 26.0 (10月15日当周) 24.7 (10月8日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 盈余330亿 (9月) 赤字1,070 (8月) 领先指标(%) +0.2 (9月) -0.2 (8月) 个人所得(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (8月) 持平 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加258.7 (8月) 增加177.8 (7月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) 持平 (7月) 建筑支出(%) -0.7 (8月) -0.3 (7月修正值) 消费者信心 104.1 (9月) 101.8 (8月修正值) 房屋开工(万户) 104.7 (9月) 115.0 (8月修正值) 建筑许可(万户) 122.5 (9月) 115.2 (8月) 成屋销售(万户) 547 (9月) 530 (8月修正值) 新屋销售(万户) 59.3 (9月) 57.5 (8月修正值) 工厂订单(%) +0.2 (8月) +1.4 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.1 (8月修正值) +3.6 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.1 (9月) 51.4 (8月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (9月) 49.4 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (9月) -0.1 (8月修正值) 进口物价(%) +0.1 (9月) -0.2 (8月) 出口物价(%) +0.3 (9月) -0.8 (8月) 单位劳工成本(%) +4.3 (第二季修正值) -0.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第二季修正值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)