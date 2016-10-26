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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 22:53 BJT

美国各类经济指标总览--2016/10/26

美国商务部公布的数据显示，美国9月新屋销售较前月上升3.1%至59.3万户，接近7月触及的九年高位，预估
为60万户。8月新屋销售大幅下调至下降8.6%，前值为下降7.6%；年率下修至57.5万户，前值为60.9万户。 
    

                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                5.0  (8月)                       4.9  (8月)
 非农业就业岗位(万)                  增加15.6  (9月)                  增加16.7  (8月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.3  (9月)                      +0.2  (8月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.1  (9月)                      +0.3  (8月)
 实质所得(%)                             +0.2  (9月)                      -0.4  (8月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.3  (9月)                      持平  (8月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.4  (第二季终值)               +0.8  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +2.3  (第二季终值)          　　 +0.5  (第一季终值)   
 零售销售(%)                              0.6  (9月)                      -0.2  (8月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差407.3  (8月)                 逆差395.5  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第二季)                   +0.6  (第一季)
 工业生产(%)                            ＋0.1  (9月)                      -0.5  (8月修正值)
 产能利用率(%)                           75.5  (8月)                      75.9  (7月)
 初请失业金人数(万人)                    26.0  (10月15日当周)             24.7  (10月8日当周修正值
                                                                                )
 联邦预算(亿美元)                   盈余330亿  (9月)                 赤字1,070  (8月)
 领先指标(%)                             +0.2  (9月)                      -0.2  (8月)
 个人所得(%)                             +0.2  (8月)                      +0.4  (7月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +0.1  (8月)                      持平  (7月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加258.7  (8月)                 增加177.8  (7月修正值)
 企业库存(%)                             +0.2  (8月)                      持平  (7月)
 建筑支出(%)                             -0.7  (8月)                      -0.3  (7月修正值)
 消费者信心                             104.1  (9月)                     101.8  (8月修正值)
 房屋开工(万户)                         104.7  (9月)                     115.0  (8月修正值)
 建筑许可(万户)                         122.5  (9月)                     115.2  (8月)
 成屋销售(万户)                           547  (9月)                       530  (8月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.3  (9月)                      57.5  (8月修正值)
 工厂订单(%)                             +0.2  (8月)                      +1.4  (7月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +0.1  (8月修正值)                +3.6  (7月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                57.1  (9月)                      51.4  (8月)
 供应管理协会制造业指数                  51.5  (9月)                      49.4  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.2  (9月)                      -0.1  (8月修正值)
 进口物价(%)                             +0.1  (9月)                      -0.2  (8月)
 出口物价(%)                             +0.3  (9月)                      -0.8  (8月)
 单位劳工成本(%)                         +4.3  (第二季修正值)             -0.3  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         -0.6  (第二季修正值)             -0.6  (第一季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,199  (第二季)            赤字1,318.4  (第四季修正值)

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