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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 21:42 BJT

美国热股：可口可乐第三季营收下滑7%，但盘初小涨

路透10月26日 - 可口可乐 周三公布的季度营收下滑7%，受部分拉美国家的高通胀打击，以及该公司从部分瓶装业务撤资。

可口可乐周三盘初小涨0.73%，报42.85美元。(完)

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