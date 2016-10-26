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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 21:41 BJT

美国热股：BOSTON SCIENTIFIC季度营收超预期，但盘初下跌逾2%

路透10月26日 - BOSTON SCIENTIFIC 季度营收超出分析师的预估，受心脏治疗设备需求增长提振，该公司再度上调了全年营收预估区间。

周三盘初下跌2.36%，报21.91美元。(完)

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