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货币新闻 | 2016年 10月 26日 星期三 23:21 BJT

标题新闻：明年全球镍需求料从今年200万吨升至211万吨，全球产量料从193万吨升至204万吨－INSG

国际镍业研究组织(INSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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