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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 00:43 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，因英国官员称英国和欧盟条约须经议会审议

路透伦敦10月26日 - 英镑周三触及两日高位，此前一名英国官员称，英国和欧盟重新协商双方关系达成的新条约，须经英国上议院和下议院审议

英镑 触及1.2245美元，此前协助英国退欧事务的锺仕维(David Jones)发表上述的言论，在他讲话前，英镑已经上涨，因市场对英国减息的预期减弱。英镑兑欧元 触及0.8919英镑日内高位。

瑞穗对冲基金外汇销售部门主管Neil Jones表示，市场解读锺仕维的言论是对英镑有利，因英国议会被认为倾向英国“软退欧”，即英国保留欧盟单一市场准入地位。

“目前英镑走势反映的是，英国将保留还是失去欧盟单一市场准入权？”他说。“任何可能显示英国更难以离开单一市场的迹象都可能带动对英镑的买盘。”

英镑 周二低见1.2082美元，为10月7日英镑数分钟内闪跌最多10%以来的最低水准。但在英国央行总裁卡尼称，央行不会无视英镑近期“大幅下跌”后，英镑反弹约1美分。

卡尼表示，下周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把英镑的疲势纳入考量。

英国央行在9月初表示，如果经济在意料之内放缓，今年可能再次减息。不过，英镑疲弱和英国经济数据意外稳固，促使大部份分析师排除了央行在11月3日减息的可能性，过去数天接受路透访问的60位分析师中约四分之三预计，今年余下时间英国利率保持在0.25%不变。(完) 　　

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