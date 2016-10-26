欧洲汇市：英镑上涨，因英国官员称英国和欧盟条约须经议会审议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦10月26日 - 英镑周三触及两日高位，此前一名英国官员称，英国和欧盟重新协商双方关系达成的新条约，须经英国上议院和下议院审议
英镑 触及1.2245美元，此前协助英国退欧事务的锺仕维(David Jones)发表上述的言论，在他讲话前，英镑已经上涨，因市场对英国减息的预期减弱。英镑兑欧元 触及0.8919英镑日内高位。
瑞穗对冲基金外汇销售部门主管Neil Jones表示，市场解读锺仕维的言论是对英镑有利，因英国议会被认为倾向英国“软退欧”，即英国保留欧盟单一市场准入地位。
“目前英镑走势反映的是，英国将保留还是失去欧盟单一市场准入权？”他说。“任何可能显示英国更难以离开单一市场的迹象都可能带动对英镑的买盘。”
英镑 周二低见1.2082美元，为10月7日英镑数分钟内闪跌最多10%以来的最低水准。但在英国央行总裁卡尼称，央行不会无视英镑近期“大幅下跌”后，英镑反弹约1美分。
卡尼表示，下周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把英镑的疲势纳入考量。
英国央行在9月初表示，如果经济在意料之内放缓，今年可能再次减息。不过，英镑疲弱和英国经济数据意外稳固，促使大部份分析师排除了央行在11月3日减息的可能性，过去数天接受路透访问的60位分析师中约四分之三预计，今年余下时间英国利率保持在0.25%不变。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。