金属期市：期锡触及22个月高位，因LME库存降至12年低点

* 预料中国在年底前增加铜进口

* 安托法加斯塔矿业预料明年铜产量低

路透伦敦10月26日 - 期锡周三触及近两年最高水准，因锡库存低。期铜在上日大涨后持稳，受美元下跌支撑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 触及2014年12月来新高20,500美元，收报20,425美元，升0.5%。

LME锡库存降至2004年来最低2,930吨，有两个大规模的现货合约和仓单。

“导致锡基本面收紧速度加快的因素是LME库存不足，没有很多锡流入LME仓库，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

LME锡供应稀缺，导致现货合约较三个月期锡升水本周触及逾200美元，为9月初来最高。

指标期铜 盘中触及两周高位4,754美元，收升0.1%，报每吨4,740美元。期铜昨日上扬2.1%，因传闻中国将进一步实施财政刺激措施，可能提振大部份金属需求。

分析师及交易员称，预计中国在接下来数月将加大铜进口，因人民币贬值提供套利机会且需求增加，部分受中国楼市繁荣提振。

安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)预计，全年铜产量将在指引区间的低端，明年产量仍低。

期铝 收涨0.6%，报1,679美元。

上海期交所期铝 涨4%，至逾两年最高每吨13,995元人民币，追随煤炭价格涨势，也体现了金属价格总体上对中国钢铁去产能和全球经济前景逐渐改善的反应。