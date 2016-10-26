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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨两日，因回补空头和美元走弱

路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三在昨日小涨后攀升逾1%，交易商说，因技术性回补空头和美元小跌。

美国中西部地区降雨令收割推迟，以及大豆和小麦期货上涨，都提振玉米价格。美元兑一篮子货币 从九个月高位回落，使美元计价商品在一些国际市场相对便宜。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货升至100日移动均线遇到阻力。自6月以来，该合约收位都在100日移动均线以下。

指标12月玉米期货 收涨4-3/4美分，报每蒲式耳3.54美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为256,833口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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