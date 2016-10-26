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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 03:37 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡触及两年高位，阿拉比卡咖啡从20个月高位回落

路透纽约/伦敦10月26日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周三触及两年高位，因持续担心全球供应不足，以及主要种植国越南降水料令收割缓慢。

阿拉比卡咖啡和期糖下跌，因汇率波动带来压力，可可期货上涨。

在触及2014年10月来最高水准2,188美元后，1月罗布斯塔咖啡 收平在每吨2,178美元。

交易员表示，近期阿拉比卡咖啡期货涨势反映市场基本面强劲，主要出产国越南、巴西和印尼的产量下降。

交易商表示，越南咖啡价格升至三年高位，提振销售，但近期越南降水可能令下月的收割推迟。

12月阿拉比卡咖啡 触及20个月新高后回落，因巴西雷亚尔兑美元下跌。阿拉比卡咖啡昨日上升4%，受基金买盘带动。

12月阿拉比卡咖啡 收低0.8美分，或0.49%，报1.637美元，此前触及1.6575美元，此为2015年2月来近月合约最高。

ICE-3月原糖 收跌0.26美分，或1.13%，报每磅22.67美分。12月白糖期货 收跌0.70美元，或0.12%，报每吨595.70美元。

ICE-3月纽约可可 收高22美元，或0.83%，报每吨2,660美元。3月伦敦可可 收高4英镑，或0.18%，报每吨2,199英镑。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)

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