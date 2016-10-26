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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 04:14 BJT

美股盘后：特斯拉汽车公布业绩后股价上扬5%

路透10月26日 - 特斯拉汽车(Tesla) 周三在美股盘后公布季度业绩，股价盘后上扬5%。(完)

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