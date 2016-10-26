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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 04:35 BJT

美股盘后：德州仪器下挫3%，此前公司公布季度业绩

路透10月26日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 周三在盘后交易中下跌3%，此前该公司公布季度业绩。

德州仪器公布第三季每股收益为0.94美元，营收为36.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计德州仪器第三季每股收益为0.86美元，营收为34.8亿美元。

德州仪器预计第四季每股收益0.76-0.86美元，营收为31.7-34.3亿美元。(完)

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