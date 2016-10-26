《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月26日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.78 -1.44 -1.38 1781878 京东 26.48 +0.06 +0.23 4686801 新浪 77.45 -0.40 -0.51 786279 搜狐 39.72 +0.79 +2.03 557802 网易 265.74 -3.86 -1.43 607468 百度 172.82 -3.86 -2.18 2425558 台湾 台湾积体电路 31.21 -0.34 -1.08 1155784 联电 1.83 -0.06 -3.17 437967 日月光 5.95 -0.05 -0.83 94519 矽品精密 7.41 -0.01 -0.13 121912 和信超媒体 2.52 +0.04 +1.41 13819 友达 4.11 +0.02 +0.49 84425 中华电信 34.90 -0.23 -0.65 123229 台湾国际航电 49.75 +0.24 +0.48 4371870 香港 中国移动 58.16 -0.14 -0.24 132662 中国联通 11.80 -0.10 -0.84 78772 中国电信 52.49 -0.29 -0.55 3095 中芯国际 6.18 -0.16 -2.52 16456 电讯盈科 6.06 -0.12 -1.94 307 (完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。