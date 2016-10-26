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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                        
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量                    
                        
    中国                    
    阿里巴巴         102.78    -1.44    -1.38   1781878                    
    京东                26.48    +0.06    +0.23   4686801                    
    新浪              77.45    -0.40    -0.51    786279                    
    搜狐              39.72    +0.79    +2.03    557802                    
    网易             265.74    -3.86    -1.43    607468                    
    百度             172.82    -3.86    -2.18   2425558                    
                        
    台湾                    
    台湾积体电路       31.21    -0.34    -1.08   1155784                    
    联电                1.83    -0.06    -3.17    437967                    
    日月光              5.95    -0.05    -0.83     94519                    
    矽品精密           7.41    -0.01    -0.13    121912                    
    和信超媒体         2.52    +0.04    +1.41     13819                    
    友达                4.11    +0.02    +0.49     84425                    
    中华电信           34.90    -0.23    -0.65    123229                    
    台湾国际航电      49.75    +0.24    +0.48   4371870                    
                        
    香港                    
    中国移动           58.16    -0.14    -0.24    132662                    
    中国联通           11.80    -0.10    -0.84     78772                    
    中国电信           52.49    -0.29    -0.55      3095                    
    中芯国际            6.18    -0.16    -2.52     16456                    
    电讯盈科         6.06    -0.12    -1.94       307                    
    (完)

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