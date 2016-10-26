更新版 1-《全球汇市》美元从高位回落，因美联储货币政策和美国大选结果不确定

* 分析师表示在大涨后美元可能下跌 * 市场消化了美联储12月升息的可能性 * 美元指数从近九个月高位回落 * 欧元触及六日高位1.0945美元 (新增文末表格) 路透纽约10月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，反映围绕美国联邦储备理事会( 美联储/FED)货币政策和美国大选的紧张情绪，昨日美元指数触及近九个月高位。 分析师称，对美联储12月加息的预期已完全反映在美元近期涨势上，如果从目前至年底 ，美联储官员突然发出任何与之相反的信号，美元都可能下跌。 纽约尾盘，美元指数下跌0.09%，至98.634，周二触及2月1日来最高99.119。本月迄今 ，美元指数上涨约3.2%，势将创下近一年来表现最好的一个月。 “美元之前上涨，我认为，美元进入整固阶段，”法国农业信贷银行外汇策略师Vassil i Serebriakov说。他指出，美联储11月政策会议和11月8日美国总统选举是美元上行面临的 潜在风险。 根据CME Group的FedWatch，交易商周三预计美联储12月升息机率约为74%，周二为逾78 %。 欧元 纽约尾盘升0.18%，至1.0906美元，盘中触及六日高位1.0945美元。欧元从 周二触及的七个半月低点1.0848美元反弹。 美元兑日圆上扬，因较长期美国公债收益率上升。分析师称，收益率上升可能驱动日本 投资者买入美国公债，替代收益率为负的日本公债，进而提振美元。 美元兑日圆 升0.29%，报104.52日圆，但低于周二触及的约三个月高位104.87日 圆。美元兑瑞郎 小幅下跌，报0.9934瑞郎，周二触及七个半月高位0.9998瑞郎。 除了美联储和美国大选的不确定性外，近期德国企业信心和进口物价数据强劲可能支撑 欧元，Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franulovich说。 英镑兑美元 纽约尾盘上涨0.28%，至1.2224美元。英镑周二缩减跌幅，之前英 国央行总裁卡尼的讲话，让对欧洲决策者将进一步追加刺激举措的预期受到质疑。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0907 1.0886 +0.19 +0.43 1.0860 美元/日圆 104.46 104.22 +0.23 -13.17 120.30 欧元/日圆 113.94 113.44 +0.44 -12.67 130.47 美元/瑞郎 0.9932 0.9939 -0.07 -0.86 1.0018 英镑/美元 1.2246 1.2186 +0.49 -16.91 1.4738 美元/加元 1.3379 1.3349 +0.22 -3.32 1.3839 美元/离岸人民币 6.7837 6.7732 +0.16 +3.28 6.5680 澳元/美元 0.7649 0.7645 +0.05 +5.14 0.7275 欧元/瑞郎 1.0835 1.0824 +0.10 -0.47 1.0886 欧元/英镑 0.8905 0.8934 -0.32 +20.88 0.7367 新西兰元/美元 0.7148 0.7162 -0.20 +4.73 0.6825 美元/挪威克朗 8.2760 8.2814 -0.07 -6.38 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0240 9.0167 +0.08 -6.01 9.6011 美元/瑞典克朗 8.9078 8.9259 -0.20 +5.46 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7151 9.7193 -0.04 +5.94 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)