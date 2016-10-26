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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 06:18 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元从高位回落，因美联储货币政策和美国大选结果不确定

* 分析师表示在大涨后美元可能下跌
    * 市场消化了美联储12月升息的可能性
    * 美元指数从近九个月高位回落
    * 欧元触及六日高位1.0945美元

 (新增文末表格)
    路透纽约10月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，反映围绕美国联邦储备理事会(
美联储/FED)货币政策和美国大选的紧张情绪，昨日美元指数触及近九个月高位。
    
    分析师称，对美联储12月加息的预期已完全反映在美元近期涨势上，如果从目前至年底
，美联储官员突然发出任何与之相反的信号，美元都可能下跌。
    
    纽约尾盘，美元指数下跌0.09%，至98.634，周二触及2月1日来最高99.119。本月迄今
，美元指数上涨约3.2%，势将创下近一年来表现最好的一个月。
    
    “美元之前上涨，我认为，美元进入整固阶段，”法国农业信贷银行外汇策略师Vassil
i Serebriakov说。他指出，美联储11月政策会议和11月8日美国总统选举是美元上行面临的
潜在风险。
    
    根据CME Group的FedWatch，交易商周三预计美联储12月升息机率约为74%，周二为逾78
%。
    
    欧元 纽约尾盘升0.18%，至1.0906美元，盘中触及六日高位1.0945美元。欧元从
周二触及的七个半月低点1.0848美元反弹。
    
    美元兑日圆上扬，因较长期美国公债收益率上升。分析师称，收益率上升可能驱动日本
投资者买入美国公债，替代收益率为负的日本公债，进而提振美元。
    
    美元兑日圆 升0.29%，报104.52日圆，但低于周二触及的约三个月高位104.87日
圆。美元兑瑞郎 小幅下跌，报0.9934瑞郎，周二触及七个半月高位0.9998瑞郎。
    
    除了美联储和美国大选的不确定性外，近期德国企业信心和进口物价数据强劲可能支撑
欧元，Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franulovich说。
    
    英镑兑美元 纽约尾盘上涨0.28%，至1.2224美元。英镑周二缩减跌幅，之前英
国央行总裁卡尼的讲话，让对欧洲决策者将进一步追加刺激举措的预期受到质疑。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0907   1.0886   +0.19   +0.43   1.0860
    美元/日圆            104.46   104.22   +0.23  -13.17   120.30
    欧元/日圆         113.94   113.44   +0.44  -12.67   130.47
    美元/瑞郎            0.9932   0.9939   -0.07   -0.86   1.0018
    英镑/美元            1.2246   1.2186   +0.49  -16.91   1.4738
    美元/加元            1.3379   1.3349   +0.22   -3.32   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7837   6.7732   +0.16   +3.28   6.5680
    澳元/美元            0.7649   0.7645   +0.05   +5.14   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0835   1.0824   +0.10   -0.47   1.0886
    欧元/英镑         0.8905   0.8934   -0.32  +20.88   0.7367
    新西兰元/美元        0.7148   0.7162   -0.20   +4.73   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2760   8.2814   -0.07   -6.38   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0240   9.0167   +0.08   -6.01   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.9078   8.9259   -0.20   +5.46   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7151   9.7193   -0.04   +5.94   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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