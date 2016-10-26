版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 06:14 BJT

****澳新经济指标预测--10月27日-11月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值    
    
    10月24日当周
    
    10月27日(四)
    0030 澳洲出口物价(较前季)                    第三季        --          +1.4%
             进口物价(较前季)                                  --          -1.0%
    
    10月28日(五)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   10月        --          +6.1%
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)         第三季        --          +0.1%
                            (较上年同期)                       --          +1.0%
    
    10月31日当周  
    
    10月31日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          10月        --          27.9%
                             企业活动指数                      --          42.4%
    0030 澳洲民间部门信贷                          9月         --          +0.4%
             房屋信贷                                          --          +0.5%
    2230 澳洲AIG制造业指数                         10月        --           49.8
    
    11月1日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                          11月        --           1.5%
    2245 新西兰HLFS失业率                         第三季       --           5.1%
               HLFS就业增长(较前季)                            --          +2.4%
               HLFS就业参与率                                  --          69.7% 
    
    11月2日(三)
    0030 澳洲建筑许可                               9月        --          -1.8%
             民间住宅建筑许可                                  --          -1.3%
    2230 澳洲AIG服务业指数                         10月        --           48.9
    
    11月3日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            9月         --       逆差20.1
                       进口                                    --           持平
                       出口                                    --           持平 (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐