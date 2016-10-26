版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 06:12 BJT

全球贵金属：10月26日SPDR黄金持仓减少1.49%，或14.24吨

路透10月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三黄金持仓量下滑1.49%至942.59吨，周二为956.83吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,762,925.73盎司降至30,305,189.24盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐