日韩经济指标预测--10月27日-11月3日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月27日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 11月 -- 76 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -3.0% -4.6% 所有家庭支出(较前月) +0.6% -3.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -0.5% -0.5% 全国整体CPI -- -0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 9月 1.37 1.37 失业率 +3.1% 3.1% 10月28日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月31日当周 10月30日(日) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +2.3% 工业生产(较前月) -- -2.4% 服务业产出(较前月) -- +0.7% 2350 日本工业生产 9月初值 -- +1.3% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +1.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- -2.1% 10月31日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +13.8% 房屋开工(较上年同期) -- +2.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.2% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 9月 -- 盈余57.9 11月1日(二) -- 日本央行利率决定 -- -- 负0.10% 基础货币目标(万亿日圆) -- -- 80 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -- -5.9% 进口(较上年同期) -- -1.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差69 0030 日本日经/Markit制造业PMI 10月 -- 51.7 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 -- 47.6 11月2日(三) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 43.0 11月3日(四) 暂无重要经济数据。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。