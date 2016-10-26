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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 06:20 BJT

《美国重要政经日程》--10月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 商业部公布9月建筑许可修正值

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 商务部公布9月耐久财(耐用品)订单

1230 - 农业部发布一周出口销售报告

1400 - 全美不动产协会(NAR)发布9月房屋待完成销售报告

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布美国一周地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售

1700 - 财政部标售七年期公债

2000 - 农业部发布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债情况

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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