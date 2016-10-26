美国与加拿大经济指标预测--10月27日-11月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月27日(四) 1130 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月 +0.1% +0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月22日当周 25.5 26.0 四周均值(万人) -- 25.175 续请失业金人数(万人) 10月15日当周 206.8 205.7 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 9月 +1.2% -2.4% 10月28日(五) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.5% +1.4% 最终销售 +2.5% +2.6% 消费者支出 -- +4.3% GDP平减指数 +1.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +2.0% 1230 美国薪资 第三季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月终值 88.1 87.9 现况指数 105.5 105.5 预期指数 77.0 76.6 10月31日当周 10月31日(一) 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 9月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.3% 原材料价格(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- -0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.4% 持平 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 54.0 54.2 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 10月 -- 负3.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.6% 11月1日(二) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 -- +0.5% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 50.3 1345 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 53.2 1400 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% -0.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.5 51.5 投入物价分项指数 54.0 53.0 就业分项指数 -- 49.7 新订单分项指数 -- 55.1 1730 美国汽车销量年率(万辆) 10月 1,730 1,776 11月2日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 10月 增加16.3 增加15.4 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 11月3日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 10月 -- 44,324 1230 美国单位劳工成本 第三季初值 +2.5% +4.3% 非农业生产率 +1.3% -0.6% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.8 综合PMI -- 54.9 1400 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.5% +0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月修正值 -- -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 56.0 57.1 企业活动分项指数 -- 60.3 就业分项指数 -- 57.2 新订单分项指数 -- 60.0 投入物价分项指数 -- 54.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)