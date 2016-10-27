欧洲个股：爱立信任命董事会成员Ekholm任执行长，掌舵公司度危机

路透斯德哥尔摩10月27日 - 瑞典电信设备制造商爱立信(Ericsson) 周三任命业内人士暨董事会老资格成员Borje Ekholm担任执行长(CEO)，以领导爱立信度过10年来最严峻的危机。

几个月来爱立信在全球寻觅适当领导者，以应对行业衰退及来自诺基亚 和华为 的激烈竞争。Ekholm意外获选为CEO，结束了几个月来有关谁能在爱立信CEO遴选中出线的臆测。

但在等待5G网络需求起飞之际，这项遴选也立刻引发一些人士质疑爱立信的未来，及Ekholm是否是引导公司走入软件及服务的适当人选。Ekholm进入爱立信董事会已有10年。

该公司董事长Leif Johansson表示Ekholm是CEO的首选。而对部分人士来说，Ekholm代表着对恶化的市场形势反应不够快的旧爱立信。

爱立信股价收高0.56%。但今年以来仍跌逾四成。

另有些人认为Ekholm是担任该职位的适当人选。近几周来爱立信的危机加剧，裁撤数以千计岗位，还发布引人注目的获利预警，引发分析师调降预估。

原执行长Hans Vestberg三个月前遭到撤换，此前Vestberg因领导风格、薪俸和公司表现欠佳，已有很长一段时间饱受批评。

53岁的Ekholm拥有瑞典和美国双重国籍，他将在1月16日上任，并以目前居住的美国为主要工作地。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)