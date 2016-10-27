欧洲个股：爱立信任命董事会成员Ekholm任执行长，掌舵公司度危机

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透斯德哥尔摩10月27日 - 瑞典电信设备制造商爱立信(Ericsson) 周三任命业内人士暨董事会老资格成员Borje Ekholm担任执行长(CEO)，以领导爱立信度过10年来最严峻的危机。
几个月来爱立信在全球寻觅适当领导者，以应对行业衰退及来自诺基亚 和华为 的激烈竞争。Ekholm意外获选为CEO，结束了几个月来有关谁能在爱立信CEO遴选中出线的臆测。
但在等待5G网络需求起飞之际，这项遴选也立刻引发一些人士质疑爱立信的未来，及Ekholm是否是引导公司走入软件及服务的适当人选。Ekholm进入爱立信董事会已有10年。
该公司董事长Leif Johansson表示Ekholm是CEO的首选。而对部分人士来说，Ekholm代表着对恶化的市场形势反应不够快的旧爱立信。
爱立信股价收高0.56%。但今年以来仍跌逾四成。
另有些人认为Ekholm是担任该职位的适当人选。近几周来爱立信的危机加剧，裁撤数以千计岗位，还发布引人注目的获利预警，引发分析师调降预估。
原执行长Hans Vestberg三个月前遭到撤换，此前Vestberg因领导风格、薪俸和公司表现欠佳，已有很长一段时间饱受批评。
53岁的Ekholm拥有瑞典和美国双重国籍，他将在1月16日上任，并以目前居住的美国为主要工作地。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583