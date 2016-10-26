金砖国家：10月26日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌0.84%，报910.58点。
中国股市：沪综指震荡收跌，前期热点板块回调大盘进行技术调整
中国汇市：美元回调致人民币收升脱离六年低点，市场渐生观望情绪
香港股市：尾随美股消沉收跌1.0%，投资人心态审慎
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘微跌0.06%，报63,825.687点。巴西肉品包装业者JBS SA重挫，因一政府机关反对该公司迁移部分运营业务至国外的计划。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1413/23，上日收报3.1050/65。
============================================================================
南非股市：下跌，石化业巨头Sasol 跌幅居前，因石油供应过剩的疑虑打压油价。指标Top-40指数 收盘跌0.42%，报45,011.09点；大盘综合指数 收跌0.38%，报51,552.32点。
南非汇市：兰特走软，因财长预算声明引发成长忧虑
=========================================================================
印度股市：收低，受金融类股拖累，此前Axis Bank 公布季度净利下滑。NSE指数 收跌0.88%，报8,615.25点。BSE指数 收盘下跌0.91%，报27,836.51点。这两项指数盘中皆录得10月13日来最大日内跌幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8300/66.8400，上日收报66.8150/66.8250。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘跌1.27%，报989.520点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.94%，报516.77点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.08%，报62.910；卢布兑欧元 贬值1.24%，报68.625。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。