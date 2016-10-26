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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 07:34 BJT

金砖国家：10月26日股汇市收盘纵览

路透10月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月26日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘跌0.84%，报910.58点。

中国股市：沪综指震荡收跌，前期热点板块回调大盘进行技术调整

中国汇市：美元回调致人民币收升脱离六年低点，市场渐生观望情绪

香港股市：尾随美股消沉收跌1.0%，投资人心态审慎

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘微跌0.06%，报63,825.687点。巴西肉品包装业者JBS SA重挫，因一政府机关反对该公司迁移部分运营业务至国外的计划。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1413/23，上日收报3.1050/65。

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南非股市：下跌，石化业巨头Sasol 跌幅居前，因石油供应过剩的疑虑打压油价。指标Top-40指数 收盘跌0.42%，报45,011.09点；大盘综合指数 收跌0.38%，报51,552.32点。

南非汇市：兰特走软，因财长预算声明引发成长忧虑

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印度股市：收低，受金融类股拖累，此前Axis Bank 公布季度净利下滑。NSE指数 收跌0.88%，报8,615.25点。BSE指数 收盘下跌0.91%，报27,836.51点。这两项指数盘中皆录得10月13日来最大日内跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.8300/66.8400，上日收报66.8150/66.8250。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘跌1.27%，报989.520点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.94%，报516.77点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.08%，报62.910；卢布兑欧元 贬值1.24%，报68.625。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)

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