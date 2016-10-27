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货币新闻 | 2016年 10月 27日 星期四 08:05 BJT

英国经济：英国商业地产有所复苏，公投脱欧后曾下滑--RICS

9月底至10月初的净居住需求升至正12，但仍低于公投前水平。投资需求也因外资买家的助力而回升。7月上一次公布报告时，净居住需求是零，投资需求则是创下纪录跌幅。

虽然海外投资客对伦敦中部商用房地产兴趣越来越高，但英国企业界对于在伦敦和苏格兰扩展的态度较不乐观。

“一些传闻迹象显示，政治不确定性仍然影响着这两个市场，”RICS说。

约14%的商业房地产经纪商称，客户考虑把一些业务活动撤出英国。伦敦业者考虑未来两年内迁出的比例达到47%，北爱尔兰业者考虑迁出的比例上升至71%。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校　张涛/戴素萍)

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