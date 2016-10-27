英国经济：英国商业地产有所复苏，公投脱欧后曾下滑--RICS

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
9月底至10月初的净居住需求升至正12，但仍低于公投前水平。投资需求也因外资买家的助力而回升。7月上一次公布报告时，净居住需求是零，投资需求则是创下纪录跌幅。
虽然海外投资客对伦敦中部商用房地产兴趣越来越高，但英国企业界对于在伦敦和苏格兰扩展的态度较不乐观。
“一些传闻迹象显示，政治不确定性仍然影响着这两个市场，”RICS说。
约14%的商业房地产经纪商称，客户考虑把一些业务活动撤出英国。伦敦业者考虑未来两年内迁出的比例达到47%，北爱尔兰业者考虑迁出的比例上升至71%。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 张涛/戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。