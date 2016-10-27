《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：9月工业利润增速明显回落，因销售放缓及基数效应减弱等

受工业生产和销售增长、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点，显示工业利润向平稳增长态势回归。

--中国经济：改革进展不尽如人意，落后产能和僵尸企业不应由政府决定--专家

中国国务院发展研究中心副主任张军扩表示，中国改革推进的效果尚不尽如人意。他认为，供给侧结构改革要处理好政府与市场的关系，落后产能和僵尸企业都应该由市场选择，而不该由政府决定。

--中国金融：不良资产批量转让管理新办法出台，加快僵尸企业破产清算--财新

中国国内媒体--财新网援引知情人士称，中国财政部和银监会近期联合下发新的金融企业不良资产批量转让管理办法，和2012年版本相比，文件变动内容包括僵尸企业需加快破产清算、不良资产批量转让的组包门槛由10户降至三户、松绑地方AMC等。

--中国金融：表外理财未正式纳入广义信贷，未来口径间将平稳过渡--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，当前MPA（宏观审慎评估体系）仍沿用前两个季度的“广义信贷”指标口径，表外理财并未正式纳入广义信贷范围；央行目前只是做相关数据搜集、模拟测试等工作，未来会综合各方面因素考虑以保证口径间平稳过渡。

--中国金融：9月末银行业总资产规模同比增15.7%，总负债同比增15.5%--银监会

中国银监会发布，截至今年9月末，银行业金融机构总资产规模217.3万亿元人民币，同比增长15.7%；同期总负债规模达200.4万亿元，同比增长15.5%。

--中国金融：要推动金融综合化经营，鼓励投贷联动和债转股创新--银行高管

中国民生银行董事长洪崎称，尽快解决资金“脱实向虚”问题关系到中国经济能否顺利转型，为此，中国要推动金融综合化经营，短期可以扩大金融机构综合化经营试点，鼓励投贷联动、债转股等产品和服务创新。

--中国基金：三季度公募基金盈利超860亿，货币基金成为最赚钱基金--报载

中国公募基金行业三季度盈利业绩有所提升，达到860.09亿元人民币，货币基金成为最赚钱的品种。三季度基金整体仓位变动不大，但基金加仓的行业领涨，减仓的行业则表现落后，这意味着公募基金正逐渐成为影响市场的重要推动力量。

--台湾数据：9月景气对策信号续呈绿灯，领先和同时指标均上升--国发会

台湾国家发展委员会称，9月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数减少2分至23分。不过景气领先、同时指标均呈现上升走势，显示景气持续回温。

--两岸金融：互相交流是“必要功课”，将循序渐进推动两岸金融往来--台湾金管会

台湾金管会主委李瑞仓表示，金融业不管与中国大陆或是世界其他国家互相交流，这是必要功课，两岸金融交流不要谈到政治议题，基本原则是要彼此互相尊重。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,100亿元逆回购，单日净投放1,000亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行2,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天550亿元，28天400亿元。据此计算，今日净投放1,000亿元。

--中国债市：截至三季度末交易所绿色债券及ABS发行金额194亿元--证券业协会

中国证券业协会日前公布，截至2016年三季度末，八家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人，在上海和深圳交易所市场共承销发行九只产品，合计金额194.20亿元人民币。

--中国货币市场：紧势依旧供需结构矛盾难缓，汇率压制紧平衡料成常态

中国银行间市场资金面紧势依旧，跨月的七天回购利率明显上行；临近月底又叠加大盘可交换债发行，进一步加剧了非银机构的流动性压力，而公开市场连续大额净投放又仅能满足一级交易商的需求，资金供需结构矛盾难缓。

--中国债市动态：现券收益率略降，央行表态缓和表外理财受限担忧

中国银行间债市早盘现券收益率略降，交易员表示，表外理财纳入MPA广义信贷的消息冲击进一步缓和，市场情绪有所修复，国债期货涨幅明显。不过受资金面影响，利率互换续有小幅上行。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌，成交放量因月末购汇需求旺盛且有机构倒量

人民币兑美元即期早盘小幅回落，中间价亦微跌。交易员称，月末临近客盘实需购汇需求旺盛，大行在合适点位继续提供美元流动性；由于有效波动区间狭窄，部分机构参与倒量，半日成交已超200亿美元，短期人民币汇价仍有可能考验6.80元支撑。

--人民币汇率：短期波动属正常现象，对美元进一步贬值空间不大--金融时报

中国金融时报发表记者文章称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。

--路透调查：人民币看跌押注创近10个月高位，美升息预期打击亚币人气

路透调查显示，过去两周人民币看跌押注触及近10个月高位，因中国央行引导人民币走软以反映美元强势。此外，鉴于美国预计将升息，多数新兴亚币人气仍显悲观。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.16

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.08%至94.16；SDR篮子指数微跌至95.60，BIS篮子指数微升至94.92。

--离岸人民币：香港一级流动性提供行增至九间，总额度扩至180亿元--金管局

香港金融管理局宣布，随着七间一级流动性提供行的第一届任期完结，已指定九间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，计划的总额度也由原来的140亿元人民币增加至180亿元，并于今天起生效。

--离岸人民币：过去两年对中港人民币支付占比超10%的国家新增7个--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前称，过去两年时间(2014.10-2016.9),对中国和香港的直接支付中，人民币占比超过10%的国家新增了7个。至此，全球总数达到57个。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场情绪稳定大盘重回窄幅震荡格局

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘小幅低开后继续震荡盘整。大盘此前反弹上涨后面临一定调整压力，且市场缺乏支撑持续上涨因素，短线料进行3,100点整数关口到3,140点区间内窄幅震荡。

--香港股市：收低0.8%，中国9月工业企业利润增速大幅放缓打击人气

香港股市收低，因中国9月规模以上工业企业利润增速意外大幅放缓惊吓投资者。恒生指数跌0.8%收报23,132.35点；恒生国企指数跌0.9%至9,608.91点。

--中国钢铁：1-9月钢协会员企业实现利润252亿元，销售利润率1.27%--中钢协

中国钢铁工业协会称，1-9月中钢协会员企业累计实现利润252.06亿元人民币，同比扭亏为盈；销售利润率为1.27%，在工业行业中仍然处于较低水平。

--香港个股：联想集团证实与富士通讨论关于个人电脑方面的战略合作

全球最大个人电脑生产商--联想集团证实该公司正在与日本电子巨头富士通（Fujitsu）讨论关于个人电脑方面的战略合作。

--香港新股：华润医药价值140亿港元IPO获得轻微超额认购，明日挂牌上市

中国领先的综合医药公司--华润医药集团有限公司称，其价值140亿港元的香港首次公开发售（IPO）获得轻微超额认购，明天在联交所挂牌上市。

--中国企业：中通快递赴美上市筹资14亿美元，为今年最大规模美国IPO

中国快递公司中通快递(ZTO Express)宣布，通过首次公开发行(IPO)融资14亿美元，成为今年迄今最大规模的美国IPO。 (完) (整理 杨淑祯/乔艳红; 审校 曾祥进)