《中国报摘》--中国证券报10月27日

* 头版头条:

--中国央行日前下发通知，拟将表外理财业务纳入广义信贷测算。有业内人士担心，表外理财在银行委外资金中比例不小，若考核调整将导致银行压缩表外理财，使债市承压力，并对股市形成一定影响。但也有机构表示，表外理财纳入广义信贷测算不足为虑。

* 其他:

--近来多家中小板、创业板上市公司控股股东、实际控制人借助大宗交易、股权转让，将所持股份大量甚至全部转让，私募基金成为重要接盘方。

--天相投顾数据显示，随着三季度A股开启震荡整理模式，公募基金仓位的变化十分微弱，可比的股票方向基金的平均仓位仅从二季度末的64.27%上升至64.37%，混合型开放式基金的平均仓位也几乎不变，从61.57%“平移”至61.47%。

--栋梁新材 、中设集团 公告显示，恒大人寿三季度持有栋梁新材4.95%股份，成为其第三大股东；三季度买入中设集团1.71%的股份，该公司股权结构分散，目前无实际控制人。