《中国报摘》--中国证券报10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国央行日前下发通知，拟将表外理财业务纳入广义信贷测算。有业内人士担心，表外理财在银行委外资金中比例不小，若考核调整将导致银行压缩表外理财，使债市承压力，并对股市形成一定影响。但也有机构表示，表外理财纳入广义信贷测算不足为虑。
* 其他:
--近来多家中小板、创业板上市公司控股股东、实际控制人借助大宗交易、股权转让，将所持股份大量甚至全部转让，私募基金成为重要接盘方。
--天相投顾数据显示，随着三季度A股开启震荡整理模式，公募基金仓位的变化十分微弱，可比的股票方向基金的平均仓位仅从二季度末的64.27%上升至64.37%，混合型开放式基金的平均仓位也几乎不变，从61.57%“平移”至61.47%。
--栋梁新材 、中设集团 公告显示，恒大人寿三季度持有栋梁新材4.95%股份，成为其第三大股东；三季度买入中设集团1.71%的股份，该公司股权结构分散，目前无实际控制人。
--鞍钢股份 第三季度实现净利润6.77亿元人民币，同比增164.91%，上年同期亏损10.43亿元；前三季净利9.77亿元，同比大增210.02%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583