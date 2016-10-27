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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 14:16 BJT

修正 - 表格：外资上周持续买超日股，日本投资者扩大买超海外债券

(更正：因英文原文有误，更正文末日本财务省资本流动数据英文原文链结)

路透东京10月27日 - 周四出炉的资本流动数据显示，10月22日止当周外资持续买超日股。

外资10月22日止当周在日本股市买超853亿日圆，前一周为买超700亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券7,736亿日圆，前一周为买超3,181亿日圆。

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

10月16日-10月22日 +85.3 -752.5 -3.1

10月 9日-10月15日 +70.0r +364.6r +827.6

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

10月16日-10月22日 -5.6 +773.6 -101.5

10月 9日-10月15日 +139.5r +318.1r -60.3

10月 2日-10月 8日 +87.1 -733.8r -33.9

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here

(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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