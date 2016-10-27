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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报10月27日

**头版头条**

--特首选举起跑了。正当退休法官胡国兴今日将宣布参选特首，本报收到可靠消息指，财政司司长曾俊华已向中央表达有意参选特首。

**其他**

--按揭本为银行最稳健业务之一，惟客户隐瞒二按会令银行风险增加，金管局发出指引，明年首季会与土地注册处合作推电子系统，银行可向该处查核客户按揭资料，惟需客户授权。

--三只新股康华医疗（新上市编号：3689）、中国艺术金融（新上市编号：1572）及祈福生活服务（新上市编号：3686）今日开始招股，总共集资最多16.33亿港元。

--中远海运港口 截至9月底止三个月纯利按年跌52%至4,389.9万美元；收入1.44亿美元，按年增3.36%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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