《香港报摘》--经济日报10月27日

--特首选举起跑了。正当退休法官胡国兴今日将宣布参选特首，本报收到可靠消息指，财政司司长曾俊华已向中央表达有意参选特首。

--按揭本为银行最稳健业务之一，惟客户隐瞒二按会令银行风险增加，金管局发出指引，明年首季会与土地注册处合作推电子系统，银行可向该处查核客户按揭资料，惟需客户授权。