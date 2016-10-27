《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月27日

--政府决定最快明年4月提出中期税制改革方案，据了解，在总税收不变前提，课税项目有增有减。其中，自1998年起实施的两税合一倾向取消，预期可增加500亿台币的财源用于减税；另综所税、营税所差距会检讨拉近，中产授薪阶级综所税率可能有所调降。