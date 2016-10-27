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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月27日

*工商时报：

--韩国面板厂LGD 公司昨法说报佳音，第三季本业大赚96.9亿台币，单季转亏为盈，税后净利57亿台币。由于今、明两天，友达 、群创 法说陆续登场，LGD亮眼表现让市场对于面板双虎下半年获利更有信心。

--政府决定最快明年4月提出中期税制改革方案，据了解，在总税收不变前提，课税项目有增有减。其中，自1998年起实施的两税合一倾向取消，预期可增加500亿台币的财源用于减税；另综所税、营税所差距会检讨拉近，中产授薪阶级综所税率可能有所调降。

*经济日报：

--经济部长李世光坦言，整体供电备转容量率无法大幅提升，加上气候快速变迁，未来一、两年有限电危机；此外，若台化 彰化厂案变成骨牌效应，使得全台汽电共生电厂营运都停摆，肯定会影响台湾供电。

--高雄市政府年初修法放宽屋顶或一楼车库加盖的违建，只要改善为绿能设施，即可取得使用执照，就地合法。经济部长李世光表示，与桃园市政府也有讨论，希望未来全部县市一起努力推动。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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