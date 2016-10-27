《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--韩国面板厂LGD 公司昨法说报佳音，第三季本业大赚96.9亿台币，单季转亏为盈，税后净利57亿台币。由于今、明两天，友达 、群创 法说陆续登场，LGD亮眼表现让市场对于面板双虎下半年获利更有信心。
--政府决定最快明年4月提出中期税制改革方案，据了解，在总税收不变前提，课税项目有增有减。其中，自1998年起实施的两税合一倾向取消，预期可增加500亿台币的财源用于减税；另综所税、营税所差距会检讨拉近，中产授薪阶级综所税率可能有所调降。
*经济日报：
--经济部长李世光坦言，整体供电备转容量率无法大幅提升，加上气候快速变迁，未来一、两年有限电危机；此外，若台化 彰化厂案变成骨牌效应，使得全台汽电共生电厂营运都停摆，肯定会影响台湾供电。
--高雄市政府年初修法放宽屋顶或一楼车库加盖的违建，只要改善为绿能设施，即可取得使用执照，就地合法。经济部长李世光表示，与桃园市政府也有讨论，希望未来全部县市一起努力推动。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583